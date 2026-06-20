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Bursa'da park halindeki kamyon alevlere teslim oldu

Bursa’da park halindeki kamyonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da park halindeki kamyon alevlere teslim oldu

Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde park halinde bulunan asfalt yama çalışmalarında kullanılan bir kamyonda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu ekiplere ve araç sahibine bildirdi.

Bursa da park halindeki kamyon alevlere teslim oldu 1

KAMYONET ALEV ALEV YANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa da park halindeki kamyon alevlere teslim oldu 2

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa kamyon
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