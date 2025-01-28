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  4. Bursa'da rehine krizi! Dün öğlen başladı, 15 saati aştı... İki çocuğunu da bırakmıyor

Bursa'da rehine krizi! Dün öğlen başladı, 15 saati aştı... İki çocuğunu da bırakmıyor

28.01.2025 08:26
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde bıçakla dün öğle saatlerinde 2 çocuğunu rehin alan baba korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken; saldırgan baba 15 saati aşkın süredir ikna edilmeye çalışılıyor.

Bursa'da İnegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binada dün öğlen saatlerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

YANICI MADDEYLE EVİ YAKTI

Yangın kısa sürede söndürülürken ekiplerce yapılan araştırmada Hüseyin G'nin, yanında getirdiği yanıcı bir maddeyle evi yaktığı belirlendi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hüseyin G'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki ikametine gitti.

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2 ÇOCUĞUNU REHİN ALDI

Polis ve jandarma ekiplerini karşısında gören Hüseyin G, elindeki bıçakla 2 çocuğunu rehin aldı.

Ekiplerce evin çevresinde güvenlik önlemi alınırken müzakere ekibi de bölgeye yönlendirildi.

15 SAATİ AŞTI... İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Müzakereci ekibin yaklaşık 15 saati aşkın süredir Hüseyin G'yi ikna çalışması sürüyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl rehine
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