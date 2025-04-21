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Bursa’da sahte alkol içen kişi komaya girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte alkol içtikten sonra fenalaşan Enver A. (61), hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı.

Bursa’da sahte alkol içen kişi komaya girdi

İnegöl ilçesinde iddiaya göre dün akşam sahte alkol içen Enver A., bugün gün boyu rahatsızlık yaşadı. Saat 18.00 sıralarında mide bulantısı ve kusma şikayeti artan Enver A., görme kaybı da yaşayınca ailesinden kendisini hastaneye götürmesini istedi.

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirilen ve burada bilinci kapanan Enver A., ilk müdahalenin ardından Bursa yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Enver A.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alkol Bursa
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