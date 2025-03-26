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  4. Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

26.03.2025 08:36
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde orta refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, Mudanya ilçesi Güzelyalı Kavşağı'nda meydana geldi. İ.F.T. idaresindeki 16 JLS 90 plakalı Fiat Punto marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüje çarpıp takla attıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Polis ekipleri tahkikat başlatırken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Mudanya kaza
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