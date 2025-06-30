HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Bursa’nın İznik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 526 gram bonzai ele geçirildi.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Begüm Özkaynak

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında M.T. ve S.İ.’yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 526 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira ele geçirildi.

Ekiplerin bir başka çalışmasında ise durumundan şüphelendikleri M.U.’nun ev, araç ve üst aramasında bir miktar metamfetamin, 2 kök Hint keneviri, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 5 mermi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden M.T. ve S.İ.’nin işlemleri devam ederken, M.U. dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir, Hatay ve Manisa'da orman yangını... Ekipler yoğun mücadele veriyorİzmir, Hatay ve Manisa'da orman yangını... Ekipler yoğun mücadele veriyor
Avrupa kavruluyor! Sıcaklıkları rekor kırdı, kırmızı alarm verildiAvrupa kavruluyor! Sıcaklıkları rekor kırdı, kırmızı alarm verildi

Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı

Kılıçdaroğlu paylaşımı belediye çalışanının başını yaktı

İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

İsrailli bakandan ortalığı karıştıracak video

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Emekli maaşlarına düzenleme yapılacağı açıklandı

Menajeri geldi, transfer her an açıklanabilir! F.Bahçe'de ilk imza...

Menajeri geldi, transfer her an açıklanabilir! F.Bahçe'de ilk imza...

Sır ölümde yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

Sır ölümde yeni gelişme! Görüntüleri ortaya çıktı

İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!

İranlı trans bireyin ihbarıyla cinayet ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.