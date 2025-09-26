Bursa'da yağmur suyu alt yapı çalışmaları sebebiyle bazı yollar 5 gün trafiğe kapatılıyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde 2,5x2 yağmur suyu box alt yapı çalışması devam etmektedir. Çalışma kapsamında Akademi Caddesi ve Akpınar Caddesi kesişimi 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında 5 gün süre ile araç trafiğine kapatılacak ve trafik akışı belirlenen güzergahlardan sağlanacaktır" dedi.

Çalışmalar süresince araç sürücülerinin hız limitlerine uyarak kontrollü seyir etmeleri şeklinde uyaran BUSKİ Genel Müdürlüğü, "çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve belirtilen alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir" ifadelerinde bulunuldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır