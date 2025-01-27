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  4. Bursa'daki deprem paniğe yol açtı: Güvenlik kamerası, 4 büyüklüğündeki sarsıntıyı saniye saniye kaydetti! İşte o anlar

Bursa'daki deprem paniğe yol açtı: Güvenlik kamerası, 4 büyüklüğündeki sarsıntıyı saniye saniye kaydetti! İşte o anlar

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Bursa'da öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Merkez üssü Nilüfer ilçesi olan deprem, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınları arasında da paniğe yol açtı. Deprem anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 13.43'te yaşanan 4.0 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı.

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Deprem anında binalarda bulunanlar kendilerini dışarıya attı.

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Sarsıntı en çok Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yakınlarını etkiledi. Vatandaşlar acil önünde kısa süreli toplandı.

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KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTILAR

Merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde eğitim kurumlarının bulunduğu binadakiler de kendilerini dışarı attı. Bir eğitimci kedilerini de alıp dışarıya çıktı.

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Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, vatandaşların hemen kendilerini dışarıya attıkları görüldü.

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Paniğin geçmesiyle vatandaşlar yeniden evlerine ve iş yerlerine girdiler.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Bursa
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