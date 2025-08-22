Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Geçtiğimiz hafta orman yangının çıktığı Orhangazi’ye bağlı kırsal Gedelek mahallesi bugün yine alevlere teslim oldu. Saat 17:00 sıralarında mahallenin üst kısımlarında bulunan makilik alanda yeniden dumanlar belirdi.

İTFAİYE VE ÇİFTÇİFLERİN TANKERLERİYLE DESTEK

İhbar üzerine harekete geçen orman işletme ekiplerine, itfaiye ve çiftçi tankerleri de destek verdi. Yangına 2 helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında Gedelek’teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma ise Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda soruşturma başlattı.

