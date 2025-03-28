HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'daki otel yangınında ölen baba ve oğlu toprağa verildi

Bursa'daki otel yangınında ölen baba ve oğlu toprağa verildi

28.03.2025 17:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta son yolculuklarına uğurşlandı.

Bursa'daki otel yangınında ölen baba ve oğlu toprağa verildi

Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta’nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Yahya Kemal Usta'nın, başkanlığını yaptığı Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin bayrağına sarılı tabutuyla, oğlu Berkin Usta'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulu Camii'ne getirildi.

Buradaki cenazeye AK Parti ve CHP milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, iş insanı Ali Ağaoğlu, kayak hocaları ile çok sayıda kişi katıldı. Usta ailesi törende taziyeleri kabul etti. Cenazeler, öğlen Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TESLİM OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yangına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği oteli kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A., teslim oldu.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

C.K.A. ile otel müdürü T.D. ve çalışanlar T.K., E.T. ve M.K.Ç. işlemlerinin ardından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
TBB Başkan Vekili belli olduTBB Başkan Vekili belli oldu
Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu başladıBolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu başladı
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Myanmar'daki deprem faciasının boyutu katlanıyor! OHAL ilan edildi: "Binlerce ölü olabilir"

Myanmar'daki deprem faciasının boyutu katlanıyor! OHAL ilan edildi: "Binlerce ölü olabilir"

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Tarla kazarken başına talih kuşu kondu!

Tarla kazarken başına talih kuşu kondu!

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

E-Devlet'te yeni düzenleme: Hepsi bir yerde

E-Devlet'te yeni düzenleme: Hepsi bir yerde

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.