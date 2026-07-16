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Denizde hareketsiz bulundu, hastanede öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde yüzüstü hareketsiz halde bulunan Mehmet Aktaş (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizde hareketsiz bulundu, hastanede öldü

Olay, saat 09.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Sahili'nde meydana geldi. Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta deniz yüzeyinde yüzüstü hareketsiz duran kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, polis, ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan ve isminin Mehmet Aktaş olduğu öğrenilen kişiye, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aktaş, kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Bursa
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