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Bursa Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli. Günlük sıcaklık 30-33 derece arasında değişecek. Nem oranı %41 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4,82 km/saat. Açık hava etkinlikleri için uygun günlerde bol su içmek ve güneşten korunmak önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklık ve nem seviyelerinde değişiklik olacağından, hafta sonu planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var.

Bursa Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Bursa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca sıcaklık 30 - 33 derece civarında olacak. Nem oranı %41 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgarın hızı ise 4,82 km/saat. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak önemlidir. Bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak gerekir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. 3 Temmuz Cuma günü sıcaklık 30 - 33 derece arasında olacak. Nem oranı ise %30 seviyelerinde seyredecek. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 30 - 32 derece arasında bekleniyor. Nem oranı %34 seviyelerinde tahmin ediliyor. 5 Temmuz Pazar günü ise sıcaklık 19 - 26 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %64 seviyelerine yükselecek.

Pazar günü hava sıcaklığının düşmesi ve nemin artması bekleniyor. Bu durum yağışlı hava koşullarını getirebilir. Hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Sıcak hava koşullarında güneşten korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak gerekli. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir.

Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır. Bursa'da bugünkü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Planlarınızı yaparken bu durumu dikkate almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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