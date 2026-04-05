Bursa Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacak. Sabah hava sıcaklığı 8 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Öğleye doğru sıcaklık 14 dereceye çıkacak. Bu, günün en yüksek sıcaklığı olacak. Öğleden sonra yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Hava 9 derece civarına inecek ve parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklıklar 7 dereceye gerileyecek. Hava serin ve parçalı bulutlu olacak.

Önümüzdeki günlerde Bursa'da hava daha ılıman olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 17 derece civarında olacak. Güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor. Salı günü sıcaklık 18 dereceye yükselecek. Çoğunlukla güneşli bir hava tahmin ediliyor. Çarşamba günü ise daha serin hava bekleniyor. Sıcaklıklar 12 derece civarında seyredebilecek. Hava koşulları daha bulutlu olacak.

Bursa'da değişken bir hava durumu var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacak. Özellikle öğleden sonra ve akşam yağışlar etkili olabilir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olabilir. Önümüzdeki günlerde hava daha ılıman olacak. Güneşli günlerin tadını çıkarabilirsiniz.