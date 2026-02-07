Bursa Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken koşullar sunuyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 14 ile 6 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yüzden Bursa'da hava durumu yağışlı ve serin geçecek.

8 Şubat Pazar günü zaman zaman yağan yağmurun ardından hafif yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 9 ile 6 derece arasında seyredecek. 9 Şubat Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10 ile 5 derece arasında değişecek. 10 Şubat Salı günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 3 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su birikintileri oluşabilir. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Bu nedenle sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerekmektedir. Serin hava koşullarına karşı uygun giyinmek önemlidir. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır.

Bursa'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Bu nedenle Bursa'da hava durumu hakkında güncel bilgileri takip etmekte fayda var. Gerekli önlemleri almak günlük planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.