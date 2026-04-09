Bursa Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 - 6 derece civarında. Hava genellikle açık ve güneşli. Öğle saatlerine doğru sıcaklık 13 - 14 dereceye yükselecek. Bu, günün en yüksek sıcaklığı olacak. Öğleden sonra kısa süreli yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 - 8 dereceye düşecek. Hava serinleyecek. Rüzgarın hızı saatte 11 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek. Cuma günü, 10 Nisan 2026'da, hava sıcaklıkları 4 - 11 derece arasında olacak. Yağışlı hava etkisini sürdürecek. Cumartesi günü, 11 Nisan 2026'da, sabah saatlerinde sıcaklık 1 - 2 dereceye düşecek. Bu nedenle serin bir hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklık 15 - 16 derecelere yükselecek. Yer yer yağmur geçişleri de bekleniyor.

Pazar günü, 12 Nisan 2026'da, hava sıcaklığı 17 - 18 dereceye yükselecek. Yağışlar yerini parçalı bulutlu ve güneşli havaya bırakacak. Değişken hava koşulları nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Sürüş esnasında dikkatli olmak da önemli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Hafif eşyaların sabitlenmesi önerilmektedir.