HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 10 Kasım Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'nın 10 Kasım Salı'daki hava durumu serin ve kapalı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda geçireceğiniz zaman için kalın giysiler tercih etmeniz faydalı. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 17 derecelere düşebilirken, hafif yağışlar da bekleniyor. Hava durumu, kış mevsiminin belirtilerini hissettiriyor. Temkinli olmak, trafik koşullarını etkileyen sis ve buhar durumunda önemli bir gereklilik haline geliyor.

Bursa Hava Durumu! 10 Kasım Salı Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bursa'nın 10 Kasım Salı 2026 tarihindeki hava durumu, kış aylarının başlangıcını müjdeliyor. Bugünkü hava genel olarak serin ve kapalı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşük. Gün ortalarında dışarıda vakit geçireceklerin kalın giysiler tercih etmesi faydalı.

Hava durumu ile ilgili başka önemli bir husus da local meteoroloji tahminleri. Bugün için bölgedeki hava şartları serin geçecek. 11 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 18 derece civarına düşebilir. Kısa süreli hafif yağışlar da yaşanabilir. Dışarı çıkanların şemsiyelerini yanlarına almaları akıllıca olacaktır.

Bursa hava durumu kış mevsiminin yaklaşmasıyla dikkat edilmesi gereken unsurları beraberinde getiriyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi, görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Üst katmanlarda oluşabilecek sis ve buhar bunu etkiler. Tüm bunlar trafikte olanların hızlarını düşürmesini gerektiriyor. Dikkatli bir şekilde seyahat edilmesi önemli görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri 12 - 14 Kasım tarihleri için sıcaklığın biraz daha düşeceğini öngörüyor. Bu günlerde sıcaklık 17 derece seviyelerinde seyredebilir. Mont ya da kalın giysilerle dışarı çıkmak, vücut direncinin korunmasına yardımcı olur. Açık havada zaman geçirenlerin uygun kıyafet tercih etmeleri önerilir. Gerekirse sıcak içeceklerle ısınmaları faydalı olacaktır.

Bursa'da 10 Kasım Salı günü serin ve kapalı bir hava hakim. Bugünkü hava durumu, önümüzdeki günlerdeki geçiş dönemlerini işaret ediyor. Hava durumu takibini yaparak planlarınızı bu doğrultuda şekillendirebilirsiniz. Hava durumunu göz önünde bulundurarak alınacak basit önlemler oldukça önemlidir. Bu önlemler, sağlığınızı ve konforunuzu korumanıza yardımcı olabilir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi
ABD ordusu yeni görev gücü kurmuştu! Trump'tan savaş açıklamasıABD ordusu yeni görev gücü kurmuştu! Trump'tan savaş açıklaması

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

İzmir'de HABAŞ fabrikasında patlama! 17 işçi hayatını kaybetti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifadesi çıktı! 'Ev hanımıyım' diyerek aylık gelirini açıkladı

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı! Taraftarlar bu sözlere biraz kızabilir...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Fenomen dizinin oyuncularından yüzde 15 indirim istenince...

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Milyonlar emekli zammını bekliyor! Yeni formül: Yüzde 15 ek ödeme

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

Herkes satmaya çalışıyor: 800 bin TL yazan var!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.