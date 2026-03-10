HABER

Bursa Hava Durumu! 10 Mart Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 10 Mart 2026 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 16 dereceye ulaşırken, akşam sıcaklığı 5 dereceye düşecek. Batıdan esecek rüzgar saatte 10 kilometre hız yapacak. Nem oranının %62 ile %76 arasında değişeceği gün, doğa yürüyüşleri ve piknik için ideal bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı.

Enis Ekrem Ölüç

Bursa'da 10 Mart 2026 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 16 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %62 ile %76 arasında değişecek. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer olacak. 11 Mart Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 14 derece civarında seyredecek. 12 Mart Perşembe hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu gün 11 dereceye düşecek. 13 Mart Cuma günü ise hava kısmen güneşli. O gün sıcaklıklar 12 derece civarında olacak. Bu dönemde dışarıda vakit geçirmek için uygun hava koşulları var.

Açık hava etkinliklerini değerlendirmek için doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle piknik de yapabilirsiniz. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmamalısınız. Yanınıza uygun bir üst giysi almak faydalı olabilir. Rüzgar batı yönünden esse de rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde alerjik reaksiyonlara dikkat etmelisiniz. Bu şekilde, Bursa'daki güzel havanın tadını çıkarabilirsiniz.

hava durumu Bursa
