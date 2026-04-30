HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dilek İmamoğlu Silivri'de çileden çıktı: "Aklımızı mı oynatacağız yahu?"

Dilek İmamoğlu'nun Silivri'deki isyanı gündem oldu. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayla ilgili konuşan Dilek İmamoğlu adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Mehmet Hazar Gönüllü

Bugün Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı dava devam etti. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, cezaevi önünde basın toplantısı düzenlerken sürece isyan etti.

"HİÇBİR YERE VARAMADILAR, SUÇ ORTAYA KOYAMADILAR"

İddianameye yönelik tepkisini dile getiren Dilek İmamoğlu şöyle konuştu:

“Çok büyük bir suç varmış gibi göstermek için 4 bin sayfa iddianame yazdılar. Sayısız evrakı belge diye ortaya attılar ama hiçbir yere varamadılar. Baz kayıtları, HTS dediler, güvenilir olmadığı ortaya çıktı. Tanık beyanları var dediler, tanıklar ‘Ben böyle söylemedim, görmedim, bizzat şahit olmadım’ dedi, yani aslında tanık olmadıkları da ortaya çıktı. MASAK raporları, örgüt şemaları, yolsuzluk, casusluk, irtikap, ne ararsanız var! Hiçbirinden hiçbir yere varamadılar, bir suç ortaya koyamadılar."

"İDDİANAME DELİLSİZ, ASILSIZ KALDI"

İddianamenin "saf dedikodular üzerinden kurulduğunu" ve "delilsiz, asılsız kaldığını" öne süren İmamoğlu, "Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti’nin, 86 milyonun cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşları, tamamen dedikodularla, asılsız iddialarla tutuklu bulunuyor ve yargılıyormuş gibi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"AKLIMIZI MI OYNATACAĞIZ?"

Dilek İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu dosya kapsamında tutukluluğun devamına karar verilecek tek bir delil, tek bir somut suçlama yoktur. Yoktur, yok! Yok arkadaşlar yok! Biz aklımızı mı oynatacağız yahu? Nedir bu ailelere çektirdikleriniz? Dosyanın bütününde tahliye kararı çıkmalıdır, bugün, hemen, derhal! Dosyanın tamamına tahliye istiyoruz. Bu bir istek değil, bu sizim sorumluluğunuz.”

DAVADA SAVCIDAN TAHLİYE TALEBİ

Öte yandan bugünkü duruşmada Cumhuriyet savcısı, iş insanı Adem Soytekin'in de aralarında bulunduğu 9 sanığın mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilmesini istedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu cezaevi Silivri dava Dilek İmamoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.