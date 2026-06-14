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Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı

Olay, Çatalçeşme Mahallesi 2. Etap TOKİ'lerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen husumetliler, sokak ortasında karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle bir şahıs cebinden çıkardığı bıçakla husumetlisini yaralarken, yaralanan şahıs da belindeki silahla kendisini saldıran şahsı göğsünden yaraladı.

Elazığ da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı 1

ELAZIĞ'DAKİ KAVGADA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Olayda iki şahıs da ağır yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Elazığ da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Elazığ kavga
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