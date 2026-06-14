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Rio de Janeiro’da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopterin havada çarpıştığı olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Helikopterlerden birinin, elektrikli otomobillerin bulunduğu otoparkta düşmesi sonucu yangın da çıktı.

Rio de Janeiro’da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde iki helikopter havada çarpıştı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, Rio de Janeiro Askeri İtfaiye Teşkilatı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve helikopterlerden kurtulan olmadığını açıkladı.

Bir helikopterde pilot ve dört yolcu, diğer helikopterde ise yalnız bir pilotun bulunduğu bildirildi.

Rio de Janeiro’da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü 1

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN OLDUĞU ALANDA YANGIN ÇIKTI

Yetkililer, helikopterlerden birinin elektrikli araçların bulunduğu bir otoparka düştü. Helikopterin yere çarpmasıyla birlikte infilak ettiğini ve bunun da ikincil patlamalara neden olduğunu aktardı.

Rio de Janeiro’da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü 2


Ayrıca, kazanın bayideki yaklaşık 20 aracın alev aldığı büyük bir yangına yol açtığı bildirildi. Alevlerin daha sonra kontrol altına alınarak söndürüldüğü belirtildi.

Rio de Janeiro’da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü 3

HELİKOPTER TERS ŞEKİLDE DÜŞTÜ

Yaklaşık 100 metre uzağa düşen diğer helikopterin ise ters şekilde yere düştüğü ve alev almadığı ifade edildi.
Yetkililer ayrıca, enkaz parçalarının yüzlerce metre uzağa savrulduğunu belirterek, olayın nedenine ilişkin verilerin henüz çok erken aşamada olduğunu vurguladı.
Rio de Janeiro’da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü 4

Açıklamada, "Helikoptere ait parçalar yüzlerce metre uzağa dağılmış durumda, bu nedenle elimizdeki bilgiler hala çok ön bilgiler. Olayı tam olarak anlayabilmek için kayıtları ve görüntüleri incelememiz gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Rio de Janeiro’da iki helikopter havada çarpıştı: 6 ölü 5

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya helikopter
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