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Bursa Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece aralığında kalacak, öğle saatlerinde ise 33 - 36 dereceyi bulacak. Rüzgar kuzeyden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %18 - %19 olarak ölçülecek. Bu sıcak günlerde bol su içmek, güneş ışınlarından korunmak, hafif giysiler giymek önemli. Yaşlılar ve çocuklar için serin yerlerde vakit geçirmek öneriliyor.

Bursa Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 12 Temmuz 2026 Pazar. Bursa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 33 - 36 dereceye ulaşabilir. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %18 - %19 seviyelerinde olacak. Bursa'da bugün hava durumu bu şekilde devam edecek.

Önümüzdeki günlerin hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 18 - 21 derece arasında olacak. 14 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 16 - 19 dereceye düşecek. Bu günlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Bursa'da bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da büyük önem taşıyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi faydalı olacaktır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekiyor. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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