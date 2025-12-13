Bursa Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Bursa'da hava durumu kış mevsiminin özelliklerini yansıtıyor. Gün boyunca sıcaklıklar 0 ile 10 derece arasında değişecek. Hava raporları, en yüksek sıcaklığın 10 derece civarında olacağını gösteriyor. En düşük sıcaklık ise 0 derece civarında olacak. Hava genellikle alçak bulutlarla kaplı. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Aralık Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü de kısmen güneşli olacak. 16 Aralık Salı günü ise bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar bu günlerde 9 ile 10 derece arasında değişecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar söz konusu.

Kış aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak gerekir. Soğuk havalarda vücut ısınızı korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve su geçirmez giysiler kullanmak sağlığınızı korur.