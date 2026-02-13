Bursa Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü Bursa'da hava durumu yağışlı. Sabah yağışlar etkili olacak. Öğleden sonra yağışların artması bekleniyor. Sıcaklık ise 19 derece civarında seyredecek.

Cumartesi günü yağışlar devam edecek. Sıcaklık 18 dereceye inmesi bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığı 25 dereceye yükselebilir. O gün bulutlu ve kapalı bir hava hakim olacak. Pazartesi günü yağışlar sürecek. Sıcaklık 15 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşulları dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmeyen giysilerle de ıslanmaktan korunabilirsiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanın. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysilerle korunmak önemlidir.

Bursa'da 13 Şubat 2026 Cuma günü yağışlı ve ılıman hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Planlarınızı yaparken hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.