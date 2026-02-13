HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 13 Şubat 2026 Cuma günü yağışlı bir hava durumu etkili olacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağışların öğleden sonra artması tahmin ediliyor. Sıcaklık 19 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü yağışlar devam edecekken, Pazar günü sıcaklık 25 dereceye yükselebilir. Değişken hava koşulları nedeniyle uygun giysilerle dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olması gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemli.

Bursa Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma günü Bursa'da hava durumu yağışlı. Sabah yağışlar etkili olacak. Öğleden sonra yağışların artması bekleniyor. Sıcaklık ise 19 derece civarında seyredecek.

Cumartesi günü yağışlar devam edecek. Sıcaklık 18 dereceye inmesi bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığı 25 dereceye yükselebilir. O gün bulutlu ve kapalı bir hava hakim olacak. Pazartesi günü yağışlar sürecek. Sıcaklık 15 derece civarına düşmesi tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşulları dışarıda vakit geçirenleri etkileyebilir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar giymek önemlidir. Su geçirmeyen giysilerle de ıslanmaktan korunabilirsiniz. Ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Sıcak günlerde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanın. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysilerle korunmak önemlidir.

Bursa'da 13 Şubat 2026 Cuma günü yağışlı ve ılıman hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. Planlarınızı yaparken hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri alarak sağlıklı bir gün geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladıTürkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı
Remziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebiRemziye Horuz'un ölüm nedeni pastadaki yumurta! 3 kişi için hapis talebi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.