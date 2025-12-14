HABER

Bursa Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, 6°C ile 12°C arasında değişen sıcaklıklarla parçalı bulutlu olarak geçecek. Gün doğumu 08:18 olarak beklenirken, gün batımı saati ise 17:38'dir. Hafif rüzgarlar ve %48 nem oranıyla serin saatlerde ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman sunuluyor.

Taner Şahin

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Bursa'da hava durumu 9°C civarındadır. Hava parçalı bulutlu olarak bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 12°C arasında değişecek. Hafif rüzgarlar etkili olacak. Nem oranı ise %48 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı saati 17:38 olarak hesaplandı.

Bursa'da hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Sıcaklıklar 6°C ile 12°C arasında seyredecek. Ancak, nem oranının %48 olması, sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilmesine neden olabilir. Dışarı çıkarken, yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, hava durumu 15 Aralık Pazartesi günü 8°C ile 13°C arasında olacak. 16 Aralık Salı günü sıcaklık 6°C ile 14°C arasında değişecek. 17 Aralık Çarşamba günü ise 6°C ile 15°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle açık kalacak. Hafif rüzgarlar etkili olacak. Nem oranı %44 ile %48 arasında değişecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınıza ceket almak faydalı olacaktır. Nem oranının değişmesi, cildinizin kurumasını önleyebilir. Bu nedenle, nemlendirici kullanmanız önerilir.

Bursa'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygundur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Serin saatlerde rahat etmek için ceket almayı unutmayın. Cildinizin kurumasını önlemek için nemlendirici kullanmayı da ihmal etmeyin.

