Avustralya'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepki geldi: "En güçlü biçimde kınıyoruz"

Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün terör saldırısı gerçekleşmişti. Saldırıda aralarında saldırganlardan birinin de olduğu 12 kişi hayatını kaybetmişti.

BAŞSAĞLIĞI VE ACİL ŞİFA DİLEĞİ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı en güçlü biçimde kınanırken şu ifadelere yer verildi:

"Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz."