İsrail İran'ı suçladı! Dünya bu saldırıyı konuşuyor: Netanyahu aylar önce mektup göndermiş

Dünya bugün Avustralya'nın Sydney kentindeki Bondi Plajı'na gerçekleşen terör saldırısını konuşuyor. İlk belirlemelere göre iki teröristin gerçekleştirdiği saldırıda, saldırganlardan biri dahil olmak üzere en az 12 kişi yaşamını yitirdi, diğer saldırgan ise gözaltına alındı. Ülkede panik havası hakim olurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aylar önce Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'ye yazdığı mektubun dikkate alınmadığını iddia etti.

AVUSTRALYA'YA YÜKLENDİ

Netanyahu, Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırının ardından Avustralya hükümetine yüklendi.

"SÖYLEMİŞTİM"

Birkaç ay önce Avustralya Başbakanı Albanese'ye bir mektup yazdığını ileri süren Netanyahu, "Onların politikasının antisemitizmi körüklediğini ve Avustralya sokaklarında yaygınlaşan Yahudi nefretini teşvik ettiğini söyledim." ifadelerini kullandı.

MEKTUP BASINA SIZMIŞTI

Netanyahu, meydana gelen saldırıdan Avustralya hükümetini sorumlu tuttu. İsrail Başbakanının, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurduğu ağustos ayında, Albanese'ye bu kararı almaması için yazdığı mektup basına sızdırılmıştı.



Anthony Albanese

İSRAİLLİ İSTİHBARAT KAYNAKLARI İRAN'I SUÇLADI

Öte yandan İsrailli istihbarat kaynakları, Sydney'deki saldırı nedeniyle İran'ı suçladı.

Israel Hayom gazetesinin İsrailli istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran ile Hizbullah ve Hamas'ın son aylarda yurtdışındaki Yahudilere saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

Avustralya'da saldırı düzenleneceği konusunda da istihbarat aldıklarını savunan İsrailli kaynak, saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürdü.

NE OLMUŞTU?

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 12 kişi öldü, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

Ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişilerden olduğu, yaralı bir şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında da Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi olarak nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söylemişti.

İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya Albanese, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik." yanıtını vermişti.