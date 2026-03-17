Pakistan Afganistan’ı vurdu! Yüzlerce can kaybı var! Saldırının hedefi dikkat çekti

Afganistan’da bağımlılık tedavi merkezine düzenlenen saldırı büyük yıkıma yol açtı. Afgan yönetimi saldırının Pakistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, hastane enkaza döndü; yüzlerce kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıldığı bildirildi.

Afganistan’da uyuşturucu bağımlılığı tedavisine hizmet veren hastaneye düzenlenen hava saldırısında can kaybı 400’e ulaştı.

Afganistan yönetimi Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat yaptığı yazılı açıklamada, "Akşam saat 21.00 sıralarında Pakistan askeri rejimi, Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi’ni hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırı sonucunda hastanenin büyük bölümleri tamamen yıkıldı" ifadelerine yer verilirken, ilk belirlemelere göre en az 400 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 250 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri yangını kontrol altına alırken, enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HEDEFTE NERESİ VARDI? PAKİSTAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Pakistan Enformasyon Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki teyit hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'ın, 16 Mart gecesi Kabil ve Nangarhar'da "askeri tesisleri ve terörü destekleyen altyapıyı hedef aldığı" kaydedildi.

Dawn'a konuşan Pakistanlı güvenlik kaynakları da Afganistan'a yönelik 16 Mart gecesi düzenlenen saldırılarda Kabil'de iki bölgede mühimmat deposu ve teknik destek altyapısının imha edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, Nangarhar'da da Pakistan güçlerinin dört bölgede askeri tesisleri hedef aldığını, bu tesislerin yanındaki lojistik, mühimmat ve teknik altyapının da imha edildiğini belirtti.

Öte yandan Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, "Pakistan'ın bir kez daha Afganistan'ın hava sahasını ihlal ettiği ve Kabil'de madde bağımlılarının tedavi edildiği bir merkezi hedef aldığı" paylaşımında bulundu.

Mücahid, saldırıda hastalardan ölen ve yaralananlar olduğunu belirterek, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bunun "tüm kabul görmüş ilkelere aykırı" ve "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu ifade etti.

Pakistan Enformasyon Bakanlığının açıklamasında ise Mücahid'in paylaşımının "gerçekleri yansıtmadığı" vurgulandı.

Pakistan'ın, Kabil ve Nangarhar'daki operasyonlarının, "madde bağımlılarının tedavi edildiği merkezin hedef alındığı şeklinde yansıtılmasının sınır ötesi terörizme sağlanan yasa dışı desteği örtbas ve kamuoyunu kışkırtma amacı taşıdığı" savunuldu.

⁠PAKİSTAN-AFGANİSTAN ÇATIŞMASI

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede PakistanTalibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

