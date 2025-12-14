HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Tayland, Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildi

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Yapılan ateşkese rağmen iki ülke arasındaki gerilim sürüyor. Tayland ordusu tarafından yapılan açıklamada, yerleşim yerine düzenlenen saldırıda 63 yaşındaki bir sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan sınır bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının genişletildiği bilgisi paylaşıldı.

Tayland, Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildi

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes girişimlerine rağmen Kamboçya'nın iki ülke arasındaki sınır hattında saldırılarını yeniden başlattığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI GENİŞLETİLDİ

Tayland ordusunun saldırılara karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, sınır bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının genişletildiği bilgisi paylaşıldı.

Tayland, Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildi 1

BİR SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Tayland ordusundan yapılan açıklamada, bir okulun yakınındaki yerleşim yerine düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmalarda 63 yaşında bir sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

"İNSANLIK DIŞI"

Açıklamada, Kamboçya'nın sivil bölgeleri "kasıtlı" olarak hedef aldığı ve bu tür eylemlerin "insanlık dışı" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Tayland, Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildi 2

TAYLAND-KAMBOÇYA ANLAŞMAZLIĞI

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor. Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 8 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti. Kamboçya, son günlerdeki çatışmaların ardından güvenlik gerekçeleriyle ülkeyle sınırından tüm giriş ve çıkışları askıya aldığını açıklamıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün sonra ulaşıldıSivas’ta göçük altında kalan şantiye müdürünün cansız bedenine, 28 gün sonra ulaşıldı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralıYolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kamboçya Tayland
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.