Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"

Son dakika haberi: Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda bir kutlama gerçekleştiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından polisler çevreden uzak durulması ve güvenli bölgelere sığınılması için uyarı yaptı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis olay sonrası 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BAŞBAKAN ALBANESE'DEN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Anthony Albanese "Bondi'de bir güvenlik sorunu olduğunu öğrendik. Çevredekilerden polisten gelen bilgileri takip etmelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

6 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Saldırı sonrası 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İŞTE SİDNEY'DEKİ SİLAHLI SALDIRI PANİĞİ

Sosyal medyada olaya ait olduğu öne sürülen görüntülerde Bondi Plajı'nda çok sayıda silah sesi ve polis sirenleri duyulurken insanların kaçıştığı anlar da yer alıyor.

Saldırganların saldırı anı:

Olay yerinde bulunan boş kovanlar:

Plajdaki kalabalık saldırı sonrası panikle kaçtı:

Ayrıntılar geliyor...