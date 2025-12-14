HABER

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Avustralya'nın Sidney kentinde panik yaşanıyor. Ülkede ünlü Bondi plajına silahlı saldırı düzenlendi. Olay sonrası polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Başbakan Albanese'den "güvenlik sorunu" açıklaması geldi. Yaşanan paniği gözler önüne seren anlar kameraya yansıdı. İki kişi gözaltında!

Son dakika haberi: Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda bir kutlama gerçekleştiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından polisler çevreden uzak durulması ve güvenli bölgelere sığınılması için uyarı yaptı.

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 1

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis olay sonrası 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 2

BAŞBAKAN ALBANESE'DEN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Anthony Albanese "Bondi'de bir güvenlik sorunu olduğunu öğrendik. Çevredekilerden polisten gelen bilgileri takip etmelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 3

6 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Saldırı sonrası 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İŞTE SİDNEY'DEKİ SİLAHLI SALDIRI PANİĞİ

Sosyal medyada olaya ait olduğu öne sürülen görüntülerde Bondi Plajı'nda çok sayıda silah sesi ve polis sirenleri duyulurken insanların kaçıştığı anlar da yer alıyor.

Saldırganların saldırı anı:

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 4

Olay yerinde bulunan boş kovanlar:

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 5

Plajdaki kalabalık saldırı sonrası panikle kaçtı:

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 6

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 7

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 8

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 9

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 10

Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun" 11

Ayrıntılar geliyor...

