Son dakika | Ünlü plaja silahlı saldırı! Avustralya'dayı sarsan panikten ilk kareler : "Güvenlik sorunu var, çevreden uzak durun"

Son dakika haberi: Avustralya'nın Sidney kentindeki Bondi Plajı'nda bir kutlama gerçekleştiği sırada silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından polisler çevreden uzak durulması ve güvenli bölgelere sığınılması için uyarı yaptı.
Polis olay sonrası 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Başbakan Anthony Albanese "Bondi'de bir güvenlik sorunu olduğunu öğrendik. Çevredekilerden polisten gelen bilgileri takip etmelerini rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Saldırı sonrası 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medyada olaya ait olduğu öne sürülen görüntülerde Bondi Plajı'nda çok sayıda silah sesi ve polis sirenleri duyulurken insanların kaçıştığı anlar da yer alıyor.
Saldırganların saldırı anı:
Olay yerinde bulunan boş kovanlar:
Plajdaki kalabalık saldırı sonrası panikle kaçtı:
Ayrıntılar geliyor...
