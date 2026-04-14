Bursa Hava Durumu! 14 Nisan Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 14 Nisan 2026 Salı. Bursa'da hava durumu yer yer güneşli. Ancak zamanla bulutlanma bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 - 10 dereceye düşecek. Rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Önümüzdeki günlerde Bursa'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 19 - 21 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 16 Nisan Perşembe günü ise sıcaklık 17 - 19 derece arasında bekleniyor. Bulutlu ve güneşli havanın etkili olması tahmin ediliyor. 17 Nisan Cuma günü sıcaklık 16 - 18 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarının değişken olacağını unutmamalıyız. Özellikle 17 Nisan Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalı olacaktır. Rüzgar da hafif eserek açık hava etkinliklerinizi etkileyebilir. Bu durumda rüzgarı dikkate almakta yarar var.

