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Bursa Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 15 Haziran 2026 günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli ve ılıman olan hava, sıcaklıkların 17 ile 27 derece arasında seyretmesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca nem oranı %55 civarında. Önümüzdeki günlerde de bu hava durumu devam edecek. Ancak, 18 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Bursa'nın genel havası güneşli kalacak.

Bursa Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 15 Haziran Pazartesi 2026, Bursa'da hava durumu oldukça keyifli. Hava günü boyunca genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 17 ile 27 derece arasında seyredecek. Nem oranı ise %55 civarında. Rüzgar hızı yaklaşık 5 km. Bu durum, Bursa'daki hava hakkında net bir cevap veriyor: güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Salı günü hava sıcaklıkları 15 ile 29 derece arasında olacak. Hava yine genel olarak güneşli olacak. 17 Haziran Çarşamba günü de sıcaklıklar 14 ile 28 derece arasında değişecek. Bu günde güneşli bir hava bekleniyor.

Ancak, 18 Haziran Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Bursa'da genel olarak hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Fakat, 18 Haziran'da yağışlı hava koşulları bekleniyor. Bu tarihde dışarı çıkarken dikkatli olunması gerekecek.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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