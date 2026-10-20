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Bursa Hava Durumu! 20 Ekim Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 20 Ekim 2026 tarihi, güneşli ve sıcak bir hava ile başlıyor. Sabah 20 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 22 dereceye yükselebiliyor. Ancak, akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşüyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi ve Pazar günleri güneşli günler bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler seçmesi önem taşıyor. Hava koşullarını takip etmek yararlı olacak.

Bursa Hava Durumu! 20 Ekim Salı Bursa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

20 Ekim 2026 tarihinde Bursa’da güne sıcak ve güneşli bir hava ile başlıyor. Bugünkü hava durumu, bölgede yaşayanlar için keyifli bir atmosfer sunuyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece dolaylarında ölçülüyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Genel olarak bulutlu bir hava var. Gün boyunca hafif bir serinlik hissedilecek. Güneş zaman zaman bulutlar arasından çıkacak. Bu anların tadını çıkaranlar, Bursa’nın doğal güzellikleriyle günü değerlendirecek.

Eğer bugünkü hava durumu merak ediliyorsa, uygun kıyafet seçimi ile dışarıda vakit geçirmek güzel bir fikir olabilir. Akşam saatlerine yaklaşıldıkça hava soğuyacak. Sıcaklığın 19 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu nedenle, akşam dışarı çıkacakların hafif bir ceket alması iyi olacaktır. Özellikle akşam saatlerinde hafif bir serinlik hissedilecektir. Bursa'nın doğal güzelliklerinde yürüyüş yapmak isteyenler, gün içinde rahat giysiler tercih etmeli. Akşam için bir kat daha giysi almak da önemli.

Önümüzdeki günlerde Bursa'nın hava durumu birkaç farklı senaryo sunuyor. Cuma günü gökyüzünün bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların 18 - 21 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Bu, serinleyen havalar anlamına gelmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise güneş kendini gösterecek. Sıcaklıkların 19 - 23 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hafta sonu dışarıda vakit geçirecekler için ideal hava koşulları oluşacak. Bu günler, Bursa'da piknikler ve doğa yürüyüşleri için uygun fırsatlar sunuyor.

Hava şartlarına bağlı olarak hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumu için çeşitli önlemler almak faydalı olabilir. Hava değişimlerini takip ederek uygun kıyafet seçimi yapılabilir. Dışarıda bulunulacak saatlere göre plan yapmak da önemli. Hava koşullarında aniden meydana gelebilecek değişiklikler için esneklik göstermek şart. Genel olarak, Bursa'nın değişken ikliminde açık havada zaman geçirirken hava şartlarına uyum sağlamak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde, Bursa’da güneşli bir gün olarak başlayan bu tarih, hafif yağışlar ve sıcaklık değişimleri getirecek. Hazırlıklı olmak ve hava durumunu izlemek önemlidir. Bursa'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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