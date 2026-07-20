Bursa Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu güzellikte. Gün boyunca sıcaklık 27 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Gündüz saatleri açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 27 ile 28 derece arasında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 27 derece civarında tahmin ediliyor. Her iki gün açık ve güneşli hava devam edecek.

Güzel hava koşullarından yararlanmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak faydalıdır. Şapka takmak ve bol su içmek de önemlidir. Bu önlemler güneşin olumsuz etkilerinden koruyacaktır. Sıcak havalarda hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek de yaralı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli kalacak. Açık hava etkinliklerine katılmak için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Doğanın tadını çıkararak keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.