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Bursa Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 21 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak geçecek. Gündüz sıcaklık 34-35 derece seviyesine ulaşacakken, gece ise 20-21 derece arasında seyredecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklık ve güneşli hava koşulları bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi, hafif giysiler tercih etmesi ve güneş ışınlarından korunması önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olun.

Bursa Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 21 Temmuz 2026 Salı günü, Bursa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 - 35 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 20 - 21 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşük seviyelerde. Rüzgar hafif esintiler şeklinde hissedilecek.

Bursa'daki hava durumu güneşli. Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi faydalı. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sıcak olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 34 - 35 derece arasında olacak. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 28 - 29 derece tahmin ediliyor. 24 Temmuz Cuma günü sıcaklık 28 - 29 derece olacak. 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 23 - 24 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi önemlidir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi sağlıklı olacaktır. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü önerilmektedir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığınız için önem taşıyor.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli geçecek. Güneş ışınlarından korunmak ve bol su içmek önlemler alınmalıdır. Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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