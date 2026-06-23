Bursa Hava Durumu! 23 Haziran Salı Bursa hava durumu nasıl?

Bugün 23 Haziran 2026 Salı. Bursa'da güneşli bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 10 - 13 derece civarına düşecek. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 8 km olacak. Nem oranı ise %74 civarında bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Haziran Çarşamba günü sıcaklığın 20 - 23 derece arasında olması öngörülüyor. 25 Haziran Perşembe günü ise 21 - 24 derece arasında olacak. Bu süre boyunca hava koşulları güneşli ve ılıman kalacak.

Bursa'da bugünkü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava hakim olacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar hafif eserse açık hava aktivitelerini keyifli hale getirebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde sürecek. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve geziler için uygun bir dönem olduğu anlamına geliyor. Gündüzleri sıcaklık 20 - 24 derece arasında, akşamları 13 - 16 derece civarında olacak. Bu nedenle akşamları serin olabileceğini unutmamak gerekir. Akşam planları yaparken bir üst almanızda fayda var.

Bursa'da 23 Haziran 2026 Salı günü ve önümüzdeki günlerde hava koşulları oldukça uygun. Gün boyunca güneşli ve ılıman bir hava hakim. Akşam saatlerinde sıcaklık düşeceği için yanınıza ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır.