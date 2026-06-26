Bursa Hava Durumu! 26 Haziran Cuma Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 26 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40 - %50 civarında. Rüzgar hızı 5 - 10 km/saat arasında değişecek. Bu güzel havada Bursa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfedebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi, 27 Haziran 2026'da sıcaklık 29 - 30 derece olacak. Gece sıcaklıkları 12 - 13 derece arasında seyredecek. Pazar, 28 Haziran 2026'da sıcaklık 30 - 31 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 14 - 15 derece arasında olacak. Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

Güzel havayı değerlendirmek için güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda kalmaya özen gösterin. Aktivitelerinizi sabah erken veya akşam serinliğine kaydırabilirsiniz. Bu şekilde hem güneşin zararlı etkilerinden korunursunuz hem de rahat bir gün geçirirsiniz. Bol su içmeyi unutmayın. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edin. Böylece Bursa'nın keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.