Bursa Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 26 Şubat 2026 Perşembe günü soğuk hava ve karla karışık yağmur etkili olacak. Gündüz sıcaklık 4 derece, gece ise 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Sürücülerin yolculuktan önce hava durumunu kontrol etmeleri önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde hava ılımanlaşacak. 27 Şubat'ta güneşli hava, 28 Şubat'ta açık bir gökyüzü öngörülüyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir.

Zeynel Eren Ölüç

26 Şubat 2026 Perşembe günü Bursa'da hava durumu soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 4 derece. Gece ise sıcaklık 2 derecelere düşecek. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Sürücüler yola çıkmadan önce hava koşullarını kontrol etmelidir. Araçlarının kış koşullarına uygun olması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman hale gelecek. 27 Şubat Cuma güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7 derece civarında olacak. 28 Şubat Cumartesi günü de açık bir hava öngörülüyor. Gece sıcaklıkları 0 dereceye düşebilir. 1 Mart Pazar güneşli bir hava hakim olacak. Ancak soğuk hava etkisini sürdürecek. 2 Mart Pazartesi açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları ise 13 dereceye kadar yükselebilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceği unutulmamalıdır. Bursa'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Buna göre hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

hava durumu Bursa
