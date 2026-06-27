HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da bugün hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklık 30 dereceyi bulacakken akşam saatlerinde 27 dereceye düşmesi bekleniyor. Nem oranının %44 olduğu bu günlerde kuzeydoğudan esecek rüzgar, hava koşullarını daha da keyifli hale getiriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 31, 32 ve 33 dereceye ulaşarak, açık hava etkinlikleri için uygun fırsatlar sunacak. Ancak güneşin etkilerini unutmamak ve önlem almak şart.

Bursa Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 27 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %44 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 21 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer devam edecek. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 31 derece olacak. 29 Haziran Pazartesi günü 32 dereceye çıkması bekleniyor. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 33 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Güneş ışınlarının dik açılarla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlarken bol su tüketmeye özen gösterin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumayı unutmayın. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinizi keyifle gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”İran'dan ABD üslerine misilleme! “Pişman olacaklar”
"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.