Bursa Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi. Bursa'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 27 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı %44 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 21 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu sıcak ve güneşli koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer devam edecek. 28 Haziran Pazar günü sıcaklık 31 derece olacak. 29 Haziran Pazartesi günü 32 dereceye çıkması bekleniyor. 30 Haziran Salı günü hava sıcaklığının 33 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Güneş ışınlarının dik açılarla geldiği öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmalısınız. Açık hava etkinlikleri planlarken bol su tüketmeye özen gösterin. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumayı unutmayın. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Uygun önlemler alarak açık hava etkinliklerinizi keyifle gerçekleştirebilirsiniz.