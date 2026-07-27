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Bursa Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 27 Temmuz 2026 günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişim gösterecek. Genellikle güneşli bir hava bekleniyor. Nem oranı %53 civarında kalacak. hafta boyunca hava durumu ılıman ve keyifli geçecek. Güneşli günleri değerlendirmek için açık hava etkinlikleri düzenlemek iyi bir fikir. Hafif kıyafetler giyerek ve bol su içerek sağlığınızı korumanız önemli. Güneşten korunmak için şapka ve gözlük kullanmayı unutmayın.

Bursa Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bursa'da, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü, hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Nem oranı %53 civarında seyredecek. Rüzgarın hızı saatte 8 kilometre civarında olacak. Bu koşullar, Bursa'da bugünkü hava durumunun ılıman ve keyifli olacağını gösteriyor.

28 Temmuz Salı günü, hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Hava koşullarının güneşli geçmesi bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü, sıcaklıklar 18 ile 21 derece arasında değişecek. Hava koşullarının bu günde yine güneşli olması tahmin ediliyor. 30 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklıkları 16 ile 19 derece arasında olacak. Hava koşullarının güneşli olması öngörülüyor. Bursa'da bu dönemde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri de yapabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak için uygun kıyafetler seçmelisiniz. Ayrıca bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Rüzgarın hızı düşük olacak. Hafif bir şapka veya güneş gözlüğü kullanarak güneşten korunmalısınız. Böylece, Bursa'daki hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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