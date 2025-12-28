HABER

Bursa Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da 28 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Sabah sıcaklığı 0 derece olurken, akşam 4 dereceye yükselecek. Gün içinde yer yer yağmur ve kar sağanakları görülecek. Pazartesi ve Salı günleri de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Düşük sıcaklıklara karşı kalın giyinmek ve su geçirmez ayakkabılar giymek önemli. Özellikle akşam saatlerinde yol koşullarına dikkat edilmesi gerekir.

Bursa Hava Durumu! 28 Aralık Pazar Bursa hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 28 Aralık 2025 Pazar günü, Bursa'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 4 dereceye ulaşması bekleniyor. Gün boyunca yer yer yağmur ve kar sağanakları görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü, 29 Aralık 2025, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarında olacaktır. Zaman zaman kar ve hafif kar sağanakları bekleniyor.

Salı günü, 30 Aralık 2025, gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 8 dereceye yükselebileceği öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 1 derece civarına düşecek. Gün boyunca yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı görülecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymeniz yararlı olacaktır. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih edin. Ayrıca, araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Hava koşullarına bağlı olarak trafik yoğunluğu ve yol koşullarında değişiklikler olabilir.

hava durumu Bursa
