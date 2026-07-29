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Bursa Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?

Bursa'da bugün hava durumu güneşli ve keyifli. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 24 dereceye kadar çıkarken, gece 12 dereceye düşerek ılıman bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde de güneşli günler bekleniyor. Bu güzel havayı açık hava etkinlikleriyle değerlendirebilir, doğayla iç içe zaman geçirebilirsiniz. Koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın.

Bursa Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Bursa hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba, Bursa'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar ise 24 ile 12 derece arasında değişecek. Bursa hava durumu, ılıman ve rahatlatıcı bir gün sunuyor.

Bursa'da hava nasıl sorusu sorulursa, güneşli ve ılıman bir gün bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşecek. Yani, Bursa'da hava oldukça keyifli ve rahatlatıcı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Perşembe günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar 24 ile 11 derece arasında değişecek. 31 Temmuz Cuma günü de güneşli bir hava bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 24 ile 13 derece arasında seyredecek. Böylece, Bursa'da önümüzdeki günlerde hava durumu stabil ve keyifli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Sevdiklerinizle piknik yapmanız da iyi bir seçenek. Ayrıca güneş ışığından faydalanırken koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek de önemli. Bu şekilde, Bursa'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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