Bursa Hava Durumu! 30 Nisan Perşembe Bursa hava durumu nasıl?

Simay Özmen

Bursa'da 30 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu, artan bulutlar ile birlikte 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 8 - 9 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Hava daha fazla bulutlanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yeniden 8 - 9 dereceye düşecek. Hava bu saatlerde bulutlu kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 14 - 15 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu bir görünüm sergileyecek.

Rüzgarlar batıdan kuzeybatıya doğru esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 5 km/saat olacak. Öğle saatlerinde hız 9 km/saat'e çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgar 7 km/saat olaraktan esecek. Gece saatlerinde rüzgar tekrar 5 km/saat hıza düşecek.

Bu gün için yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklı olacak. 1 Mayıs Cuma günü 9 - 10 derece civarında bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. 2 Mayıs Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti olacak. Bu gün sıcaklık 10 - 11 derece civarında olacak. 3 Mayıs Pazar günü yağmur geçişleri yaşanacak. Sıcaklık 8 - 9 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 8 - 11 derece arasında değişecek. Yağışlı günler yaşanacak.

hava durumu Bursa
hava durumu Bursa
