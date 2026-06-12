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33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı

Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından idari yargıda 359, adli yargıda 4 bin 608 hakim ve savcının ataması yapıldı. Atama ile 33 ilin başsavcısı değişti. Bakan Gürlek açıklamasında "Kararnamenin; hâkim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı
Recep Demircan

Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayımlandı. Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından idari yargıda 359, adli yargıda 4 bin 608 hakim ve savcının ataması yapıldı. Atama ile 33 ilin başsavcısı değişti.

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı 1

33 İLDE BAŞSAVCI DEĞİŞTİ

Kararnameyle Adıyaman, Artvin, Ağrı, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Denizli, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Hakkâri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yalova, Çanakkale ve Şanlıurfa'nın başsavcıları değişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ali Yeldan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Gürlek yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık.

33 ilin başsavcısı değişti! 4 bin 967 hakim ve savcı ataması yapıldı 2

Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum.

Kararnamenin; hâkim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Savcı HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu hakim Akın Gürlek
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