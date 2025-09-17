HABER

Bursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar toprağa verildi

Bursa'nın duayen gazetecilerinden Engin Özpınar, sevenlerinin ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir tedavi Engin Özpınar 79 yaşında hayatını kaybetti. Olay Gazetesi'nin uzun yıllar genel yayın müdürlüğünü başarıyla süren Özpınar'ın vefat haberi yakınlarını ve meslektaşlarını üzdü. Özpınar, Fatih Sultan Mehmet Caminde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

FETHİYE MAHALLESİ MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Cenazeye, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, çok sayıda gazeteci, yakını ve sevenleri katıldı. Ardından Fethiye Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

(İHA)

17 Eylül 2025
17 Eylül 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
vefat Bursa gazeteci
