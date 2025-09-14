HABER

Bursa Uludağ Milli Parkı’nda ilginç karşılaşma

Bursa’nın doğal güzellikleriyle ünlü Uludağ Milli Parkı’nda, bir vatandaş araçla gezerken ayı ve yavrularıyla karşılaştı.

Bursa’nın doğal güzellikleriyle ünlü Uludağ Milli Parkı’nda, bir vatandaş araçla gezerken ayı ve yavrularıyla karşılaştı. Meraklı ayılar araca yaklaşınca sürücü hızla geri manevra yaparak güvenli bir mesafeye çekildi.

Bursa’nın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ Milli Park’ta aracıyla seyir halindeki bir vatandaş, yol üzerinde ayı ailesi olduğunu gördü. O anları telefon kamerasıyla kayda alan sürücü, ayıların aracın üzerine doğu yürümesiyle panik oldu. Sürücünün soğukkanlı bir şekilde geri manevra yaparak olay yerinden uzaklaşması muhtemel bir tehlikeyi önledi.

Milli Park yetkilileri, ziyaretçilere vahşi yaşam ile karşılaşmaları halinde soğukkanlı olmaları ve hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu.

