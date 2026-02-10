HABER

Bursa’da 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Bursa’da düzenlenen operasyonda 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında, Bursa-İzmir Otoyolu üzerinde seyir halindeki bir aracı durdurdu. Araçta ve elde edilen bilgiler doğrultusunda Yıldırım ilçesindeki bir depoda yapılan aramalarda toplam 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron ele geçirilirken, araçtaki F.K. ve Ü.K. ile depo sahibi M.H. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Bursa
