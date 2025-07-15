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Bursa’da 15 Temmuz anma programları şehitlik ziyaretiyle başladı

Bursa’da 15 Temmuz anma programları şehitlik ziyaretleri ile başladı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve il protokolü şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bursa’da 15 Temmuz anma programları şehitlik ziyaretiyle başladı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 9. yılında Bursa’da anma programları şehitlik ziyaretleri ile başladı. Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve beraberindeki il protokolü Hamitler ve Pınarbaşı şehitliklerini ziyaret ederek şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı. Anma programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Şehit mezarlarına karanfil bırakılması ile başlayan program dualarla son buldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz
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