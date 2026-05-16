Bursa’da 4 firari yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü operasyonlarda 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B, 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Ç. ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P. yakalandı.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

