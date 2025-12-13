Bursa’da bir kamyon sokak arasındaki araca ağır zarar verip kaçtı

Bursa’da sokak arasında dönüş yapamayan kamyon sürücüsü manevra yaparken, park halindeki hafif ticari araca ağır zarar verdi. kamyon sürücüsünün çarptığı ve sonrasında kaçtığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında dönüş yapmak isteyen sürücü sıkışınca manevra yaparak dönüş almak istedi. Bu sırada park halindeki hafif ticari araca çarpan sürücü, hiç oralı olmadan yoluna devam etti. Araç ağır hasar alırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır