Bursa’da esnaf kavgası kanlı bitti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde iki esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında taşıdığı tabancayla tartıştığı dükkan sahibini vurdu.

Olay merkez Osmangazi ilçesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya dönen olayda taraflardan biri yanında taşıdığı silaha sarıldı. Tartıştığı kişiyi silahla vurdu.

Silah sesleri mahallede paniğe yol açarken, ihbar üzerine gelen polis saldırganı olay yerinde yakaladı. Yaralanan esnaf, çevredekilerin yardımıyla ticari taksiye bindirilerek Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır