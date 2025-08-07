Bursa’da freni patlayan kamyon site duvarına çarptı

Kaza, saat 15.43’te Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde meydana geldi. Y. K. (45) yönetimindeki kum yüklü kamyonun yokuş aşağı geri giderken freni patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç hızla gitmeye başladı. Sürücü hızlanan araçtan atlarken, araç sitenin giriş duvarına çarparak devrildi. Araç devrildiği sırada kaldırımda bulunan bir vatandaş, kaçarak saniyelerle kurtuldu. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen embulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır